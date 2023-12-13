Продолжение Лиги чемпионов 13 декабря: полное расписание матчей среды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Программа дня начнется двумя поединками группы G в 19:45 по киевскому времени. Немецкий РБ "Лейпциг" примет швейцарский "Янг Бойз", а белградская "Црвена Звезда" дома будет сдавать экзамен перед английским "Манчестер Сити".

Максимум интриги в квартете F, где на одну путевку в 1/8 финала претендуют три команды. Две из них – английский "Ньюкасл" и итальянский "Милан" – сыграют очный матч на Альбионе. В свою очередь немотивированная дортмундская "Боруссия" примет французский "Пари Сен-Жермен".

Столичные команды встретятся в Мадриде, где "Атлетико" примет римский "Лацио". В свою очередь бельгийский "Антверпен" будет противостоять испанской "Барселоне" дома, а донецкий "Шахтер" будет гостить у "Порту". Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей среды в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов: