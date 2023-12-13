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Продолжение Лиги чемпионов 13 декабря: полное расписание матчей среды

Европа, Среда 13 декабря 2023 11:56
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Продолжение Лиги чемпионов 13 декабря: полное расписание матчей среды Фото: "Городские" Хосепа Гвардиолы уехали на Балканы (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Финальный тур группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 продолжится в среду восемью матчами в ряде стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Программа дня начнется двумя поединками группы G в 19:45 по киевскому времени. Немецкий РБ "Лейпциг" примет швейцарский "Янг Бойз", а белградская "Црвена Звезда" дома будет сдавать экзамен перед английским "Манчестер Сити".

Максимум интриги в квартете F, где на одну путевку в 1/8 финала претендуют три команды. Две из них – английский "Ньюкасл" и итальянский "Милан" – сыграют очный матч на Альбионе. В свою очередь немотивированная дортмундская "Боруссия" примет французский "Пари Сен-Жермен".

Столичные команды встретятся в Мадриде, где "Атлетико" примет римский "Лацио". В свою очередь бельгийский "Антверпен" будет противостоять испанской "Барселоне" дома, а донецкий "Шахтер" будет гостить у "Порту". Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей среды в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • РБ "Лейпциг" – "Янг Бойз", 19:45
  • "Црвена Звезда" – "Манчестер Сити", 19:45
  • "Антверпен" – "Барселона", 22:00
  • "Атлетико" – "Лацио", 22:00
  • "Боруссия" Д – ПСЖ, 22:00
  • "Ньюкасл" – "Милан", 22:00
  • "Порту" – "Шахтер", 22:00
  • "Селтик" – "Фейеноорд", 22:00

К слову, утром подготовили анонс поединка "Порту" и "Шахтера" в группе Лиги чемпионов.

Напомним, ранее разобрали турнирное положение "Шахтера" перед поединком против "Порту".

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