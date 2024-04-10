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Продолжение Лиги чемпионов 10 апреля: полное расписание матчей среды

Фото: Чемпион Франции примет чемпиона Испании (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорцив

Стадия 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 продолжится поединками плей-офф в Париже и Мадриде. Накануне результативными ничьими завершились противостояния лондонского "Арсенала" с мюнхенской "Баварией" и мадридского "Реала" с английским "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В среду вечером запланированы два четвертьфинала соревнований. Поединки состоятся в столицах Испании и Франции.

Мадридский "Атлетико" на родной арене встретится с "Боруссией". Дортмундцы в предыдущем раунде одолели сопротивление нидерландского ПСВ (1:1, 2:0). В свою очередь "матрасники" после обмена домашними победами немного неожиданно выбили миланский "Интер" в серии пенальти.

Центральный матч дня примет "Парк де Пренс". Здесь "Пари Сен-Жермен" будет противостоять испанской "Барселоне". Французский гранд в 1/8 финала уже выбил одного представителя Ла Лиги – "Реал Сосьедад" (2:0, 2:1). Тем временем каталонцы разобрались с итальянским "Наполи" (1:1, 3:1).

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • "Атлетико" – "Боруссия" Д, 22:00
  • ПСЖ – "Барселона", 22:00

 

К слову, накануне "Реал" расписал результативную ничью с "Манчестер Сити" после ошибки Лунина.

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