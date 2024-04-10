Продовження Ліги чемпіонів 10 квітня: повний розклад матчів середи

У середу ввечері заплановані два чвертьфінали змагань. Поєдинки відбудуться в столицях Іспанії та Франції.

Мадридський "Атлетіко" на рідній арені зустрінеться з "Боруссією". Дортмундці в попередньому раунді здолали опір нідерландського ПСВ (1:1, 2:0). Натомість "матрацники" після обміну домашніми перемогами трохи несподівано вибили міланський "Інтер" у серії пенальті.

Центральний матч дня прийме "Парк де Пренс". Тут "Парі Сен-Жермен" протистоятиме іспанській "Барселоні". Французький гранд у 1/8 фіналу вже вибив одного представника Ла Ліги – "Реал Сосьєдад" (2:0, 2:1). Тим часом каталонці розібралися з італійським "Наполі" (1:1, 3:1).

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: