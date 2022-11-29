Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 29 ноября
Программа третьего тура основной сетки чемпионата мира-2022 в Катаре во вторник начнется четырьмя матчами в двух группах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Организаторы запланировали на 29 ноября поединки в трех городах. Участников плей-офф определят команды квартетов A и B.
В 17:00 начнутся два поединка. Сборная Нидерландов встретится с катарцами, а в параллельном матче сыграют национальные команды Эквадора и Сенегала. Шансы на выход в 1/8 финала сохраняют три сборные, кроме хозяев турнира.
В свою очередь 21:00 начнут выяснять судьбу путевок в плей-офф еще четыре команды. В группе B состоятся сразу два принципиальных противостояния – сборная Уэльса обязана побеждать Англию, а победитель матча Иран – США гарантированно сыграет в 1/8 финала.
"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.
Список матчей 29 ноября на чемпионате мира-2022:
- Нидерланды – Катар, 29 ноября, 17:00
- Эквадор – Сенегал, 29 ноября, 17:00
- Уэльс – Англия, 29 ноября, 21:00
- Иран – США, 29 ноября, 21:00
К слову, накануне Португалия победой над сборной Уругвая завоевала место в плей-офф Мундиаля.
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