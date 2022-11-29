ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 29 ноября

Новина українською →
Доха, Вторник 29 ноября 2022 12:55
Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 29 ноября Фото: Вирджил ван Дейк поведет Нидерланды в бой (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорцив

Программа третьего тура основной сетки чемпионата мира-2022 в Катаре во вторник начнется четырьмя матчами в двух группах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Организаторы запланировали на 29 ноября поединки в трех городах. Участников плей-офф определят команды квартетов A и B.

В 17:00 начнутся два поединка. Сборная Нидерландов встретится с катарцами, а в параллельном матче сыграют национальные команды Эквадора и Сенегала. Шансы на выход в 1/8 финала сохраняют три сборные, кроме хозяев турнира.

В свою очередь 21:00 начнут выяснять судьбу путевок в плей-офф еще четыре команды. В группе B состоятся сразу два принципиальных противостояния – сборная Уэльса обязана побеждать Англию, а победитель матча Иран – США гарантированно сыграет в 1/8 финала.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 29 ноября на чемпионате мира-2022:

  • Нидерланды – Катар, 29 ноября, 17:00
  • Эквадор – Сенегал, 29 ноября, 17:00
  • Уэльс – Англия, 29 ноября, 21:00
  • Иран – США, 29 ноября, 21:00

Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 29 ноября

К слову, накануне Португалия победой над сборной Уругвая завоевала место в плей-офф Мундиаля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира ЧМ-2022
NEWS
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России