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Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу Мундіалю 29 листопада

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Доха, Вівторок 29 листопада 2022 12:55
Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу Мундіалю 29 листопада Фото: Вірджил ван Дейк поведе Нідерланди в бій (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорців

Програма третього туру основної сітки чемпіонату світу-2022 в Катарі у вівторок розпочнеться чотирма матчами в двох групах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Організатори запланували на 29 листопада поєдинки в трьох містах. Учасників плей-офф визначать команди квартетів A і B.

О 17:00 розпочнуться два поєдинки. Збірна Нідерландів зустрінеться з катарцями, а в паралельному матчі зіграють національні команди Еквадору та Сенегалу. Шанси на вихід до 1/8 фіналу зберігають три збірні, окрім господарів турніру.

Натомість о 21-й почнуть з'ясовувати долю путівок у плей-офф ще чотири команди. У групі B відбудуться відразу два принципових протистояння – збірна Уельсу зобов'язана перемагати Англію, а переможець матчу Іран – США гарантовано гратиме в 1/8 фіналу.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 29 листопада на чемпіонаті світу-2022:

  • Нідерланди – Катар, 29 листопада, 17:00
  • Еквадор – Сенегал, 29 листопада, 17:00
  • Уельс – Англія, 29 листопада, 21:00
  • Іран – США, 29 листопада, 21:00

Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу Мундіалю 29 листопада

До слова, напередодні Португалія перемогою над збірною Уругваю виборола місце в плей-офф Мундіалю.

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