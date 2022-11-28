Португалия одолела сборную Уругвая в матче с акцией для Украины и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Португалии во втором туре группового этапа чемпионата мира одержала победу над национальной командой Уругвая и вышла в 1/8 финала Мундиаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа H, 2-й тур

Португалия – Уругвай – 2:0

Голы: Фернандеш, 54, 90+1 (пенальти)

Фавориты квартета H долго не запрягали. Уже в дебюте на неточный выстрел уругвайца Оливеры европейская сборная ответила ударом с лета от Карвалью после сброса Роналду плечом (!) – выше ворот.

Впоследствии Хименес головой отозвался на подачу углового с левого фланга, но мяч просвистел над перекладиной. В свою очередь под удар Фелиша с линии штрафной зоны бросился кто-то из защитников. Потом в стенку со стандарта попал Роналду.

Сборная Уругвая в большинстве своем вынуждена была отсиживаться в обороне. Но именно "селесте" упустили первый стопроцентный момент. Это Бентанкур смело пошел на двух защитников, прорвался в штрафную, однако не смог переиграть Кошту в ближнем бою.

А на старте второй половины случилась политическая акция. На поле выбежал болельщик, вставший на защиту всех угнетенных сегодняшнего дня. Он продемонстрировал флаг ЛГБТ-сообщества, а на футболке разместил две надписи – Save Ukraine ("Спасем Украину") под фирменным знаком Супермена и Respect for Iranian women ("Уважение иранским женщинам").

После неожиданной паузы португальская сборная повела в счете. Фланговый защитник Уругвая Варела задержался у собственных ворот и оставил в игре Роналду, который то ли коснулся, то ли нет навеса Фернандеша с левого фланга, а мяч затрепетал в сетке – 1:0.

Времени страдать из-за пропущенного мяча уругвайцы не имели, поэтому сразу пошли вперед. Полумоменты имели Кавани и Нуньес, но воспользоваться ими не смогли. Наконец, на 75-й минуте мощный удар Гомеса с линии штрафной попал в штангу. А Суарес через несколько минут пробил мимо после отскока.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Под занавес матча одна из атак португальцев после вмешательства VAR завершилась назначением одиннадцатиметрового за игру рукой Хименеса. К отметке подошел Фернандеш и реализовал пенальти в фирменном стиле, установив финальный результат.