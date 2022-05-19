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Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін, - Блінкен

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Четвер 19 травня 2022 19:16
Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки підтримують Україну у війні проти Російської Федерації. Наша країна існуватиме довше, ніж голова Кремля Володимир Путін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена.

"Ми разом із мужніми та витривалими українцями, які щодня захищають свою країну. Суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликав світ ізолювати Путіна. За його словами, дипломатія вимагає діалогу, однак з терористами не можна домовлятися.

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Україна Володимир Путін Сполучені Штати Америки Російська Федерація
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