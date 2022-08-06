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Продовольчу кризу можна буде подолати, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

З українськиї портів 5 серпня вийшли 3 судна із зерном. Президент Володимир Зеленський переконаний, якщо так буде далі, то продовольчу кризу вдасться подолати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Він зазначив, що з Одеси та Чорноморська вирушили кораблі, на борту яких є майже 60 тонн кукурудзи. Збіжжя очікують у Туреччині, Великій Британії та Ірландії.

Президент наголосив, що сьогодні важливо постійно нарощувати експорт.

"Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки й Азії, але не тільки там", - підкреслив Зеленський.

За його словами, через спеку, що спричинила менші врожаї, цьогоріч у Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж очікували.

"Натомість український врожай зернових та олійних сягне понад 65 мільйонів тонн. Відтак, продовольчу кризу, яка загрожувала світу, можна буде подолати", - додав глава держави.

Нагадаємо, що перше судно з українським зерном пройшло інспекцію у Стамбулі.

Туреччина вважає, що з українських портів можуть щодня виходити декілька суден з продовольством.

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