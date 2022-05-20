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Ердоган погодився на перемовини з Фінляндією про її вступ у НАТО

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Анкара, П'ятниця 20 травня 2022 16:14
Ердоган погодився на перемовини з Фінляндією про її вступ у НАТО Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував розмову з фінським представником щодо заявки Гельсінкі на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

21 травня відбудуться перемовини представників Туреччини та Фінляндії. Вони обговорять фінську заявку на членство в НАТО.

У розмові з пресою у п'ятницю Ердоган заявив, що вже продискутував питання з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Окрім того, на суботу запланована розмова турецького президента з представником Сполученого Королівства.

Наразі Ердоган не розкрив, із ким із керманичів Британії та Фінляндії розмовлятиме. Головна тема бесіди – небажання Туреччини дати згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану.

Раніше з'явилася гіпотеза про можливу роль посередника у вирішенні суперечки для президента США Джо Байдена. Він після зустрічі з президентом Фінляндії Нііністьо та прем'єр-міністеркою Швеції Андерссон нібито мав прокласти дипломатичні мости до Ердогана.

До слова, Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити в НАТО.

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