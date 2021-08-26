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Продовжимо надавати допомогу афганському народу: в ООН засудили теракти в Кабулі

Автор: Сергій Пишкін

Організація Об'єднаних Націй засуджує сьогоднішні теракти на території Кабулу внаслідок яких загинули цивільні люди та іноземні військовослужбовці. ООН продовжить надавати допомогу афганському народу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"Я з глибоким занепокоєнням стежу за ситуацією в кабульському аеропорту і рішуче засуджую сьогоднішню жахливу терористичну атаку", - відзначив Гутерреш.

За словами генерального секретаря ООН, сьогоднішні теракти підкреслили нестабільність Афганістану, у зв’язку з чим організація продовжить надавати термінову допомогу афганцям.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що у Кабулі прогриміли два вибухи.

Також РБК-Україна писало про те, що кількість поранених внаслідок терактів зросла до 60, а кількість загиблих до 6.

Зокрема, РБК-Україна повідомляло, що на території Кабулу прогриміли чергові вибухи, один із них пролунав поруч з аеропортом.

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КабулАфганистанООН