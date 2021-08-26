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У медцентр Кабула надійшло близько 60 поранених з аеропорту, шестеро з них померли

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Кабул, Четвер 26 серпня 2021 19:39
У медцентр Кабула надійшло близько 60 поранених з аеропорту, шестеро з них померли Фото: в медцентр Кабула надійшло близько 60 постраждалих (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В італійський хірургічний центр в Кабулі emergency надійшло близько 60 поранених з аеропорту столиці Афганістану. Шестеро з них померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter медцентру.

"На цей момент в наш хірургічний центр в Кабулі прибуло близько 60 пацієнтів, які отримали поранення в результаті нападу в аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Раніше в центрі повідомили про 30 поранених. Шестеро з них померли.

Нагадаємо, вдень 26 серпня біля аеропорту Кабула сталося кілька вибухів. В одному з випадків террорист-смертник підірвав себе у натовпі, в іншому - вибухнув замінований автомобіль.

В результаті теракту постраждали як мінімум 70 осіб. Число загиблих поки не відомо.

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