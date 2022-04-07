ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти примусово вивезли з Маріуполя пацієнтів та персонал лікарні №4

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 07 квітня 2022 10:17
Окупанти примусово вивезли з Маріуполя пацієнтів та персонал лікарні №4 Фото: з Маріуполя вивезли персонал та пацієнтів міської лікарні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують депортувати в Росію та "ДНР" жителів блокадного Маріуполя. Військові примусово вивезли медичний персонал та пацієнтів міської лікарні №4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Зазначається, що до медичного закладу зайшли невідомі озброєні бойовики. Вони змусили медиків та пацієнтів сісти до транспорту окупантів.

"Що буде далі з людьми - невідомо. Раніше вже були підтверджені випадки коли людей відправляли до депресивних регіонів Росії", - йдеться у повідомленні.

За словами мера Вадима Бойченка, окупанти вже вивезли з Маріуполя щонайменше 40 тисяч жителів. Наразі місцева влада намагається створити єдину базу депортованих та механізм для повернення їх в Україну.

"Наша мета - створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленком, головою Донецької обласної воєнної адміністрації", - заявив Бойченко.

Нагадаємо, що у місті Мангуш окупанти створили ще один фільтраційний табір для людей, які евакуюються з Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Маріуполь
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі