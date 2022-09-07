ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Продовження Ліги чемпіонів 7 вересня: повний розклад матчів середи

Новость на русском →
Європа, Середа 07 вересня 2022 10:00
Продовження Ліги чемпіонів 7 вересня: повний розклад матчів середи Фото: Мюнхенська "Баварія" – традиційний фаворит Ліги чемпіонів (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у середу продовжиться стартовий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Другий ігровий день основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. У Франкфурті місцевий "Айнтрахт" прийме лісабонський "Спортінг", а в Амстердамі "Аякс" зустрінеться з віце-чемпіоном Шотландії – "Рейнджерс".

Центральним матчем вечора стане поєдинок міланського "Інтера" та мюнхенської "Баварії" о 22:00 за київським часом. У паралельному поєдинку цього ж квартету "Барселона" проекзаменує чеську "Вікторію" з Пльзеня. Чимало уваги зверне на себе і матч "Наполі" та "Ліверпуля" на берегах Неаполітанської затоки.

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів середи в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Айнтрахт" – "Спортінг", 19:45
  • "Аякс" – "Рейнджерс", 19:45
  • "Атлетіко" – "Порту", 22:00
  • "Барселона" – "Вікторія" Пльзень, 22:00
  • "Брюгге" – "Байєр", 22:00
  • "Інтер" – "Баварія", 22:00
  • "Наполі" – "Ліверпуль", 22:00
  • "Тоттенхем" – "Марсель", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 7 вересня: повний розклад матчів середи

Напередодні донецький "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Мар'ян Швед (двічі), Михайло Мудрик і Лассіна Траоре.

До слова, у вівторок "Реал" і "Манчестер Сіті" розгромними перемогами стартували в своїх групах Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баварія Наполи Барселона Тоттенхэм Ливерпуль Брюгге Атлетіко Порту Ліга чемпіонів
NEWS
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО