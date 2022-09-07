Продовження Ліги чемпіонів 7 вересня: повний розклад матчів середи
Вісьмома матчами у середу продовжиться стартовий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Другий ігровий день основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. У Франкфурті місцевий "Айнтрахт" прийме лісабонський "Спортінг", а в Амстердамі "Аякс" зустрінеться з віце-чемпіоном Шотландії – "Рейнджерс".
Центральним матчем вечора стане поєдинок міланського "Інтера" та мюнхенської "Баварії" о 22:00 за київським часом. У паралельному поєдинку цього ж квартету "Барселона" проекзаменує чеську "Вікторію" з Пльзеня. Чимало уваги зверне на себе і матч "Наполі" та "Ліверпуля" на берегах Неаполітанської затоки.
Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.
Перелік матчів середи в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
- "Айнтрахт" – "Спортінг", 19:45
- "Аякс" – "Рейнджерс", 19:45
- "Атлетіко" – "Порту", 22:00
- "Барселона" – "Вікторія" Пльзень, 22:00
- "Брюгге" – "Байєр", 22:00
- "Інтер" – "Баварія", 22:00
- "Наполі" – "Ліверпуль", 22:00
- "Тоттенхем" – "Марсель", 22:00
Напередодні донецький "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Мар'ян Швед (двічі), Михайло Мудрик і Лассіна Траоре.
До слова, у вівторок "Реал" і "Манчестер Сіті" розгромними перемогами стартували в своїх групах Ліги чемпіонів.
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