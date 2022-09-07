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Продолжение Лиги чемпионов 7 сентября: полное расписание матчей среды

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Европа, Среда 07 сентября 2022 10:00
Продолжение Лиги чемпионов 7 сентября: полное расписание матчей среды Фото: Мюнхенская "Бавария" – традиционный фаворит Лиги чемпионов (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорцив

Восемью матчами в среду продолжится стартовый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Второй игровой день основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. Во Франкфурте местный "Айнтрахт" примет лиссабонский "Спортинг", а в Амстердаме "Аякс" встретится с вице-чемпионом Шотландии – "Рейнджерс".

Центральным матчем вечера станет поединок миланского "Интера" и мюнхенской "Баварии" в 22:00 по киевскому времени. В параллельном поединке этого же квартета "Барселона" проэкзаменует чешскую "Викторию" из Пльзеня. Немало внимания обратит на себя и матч "Наполи" и "Ливерпуля" на берегах Неаполитанского залива.

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей среды в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Айнтрахт" – "Спортинг", 19:45
  • "Аякс" – "Рейнджерс", 19:45
  • "Атлетико" – "Порту", 22:00
  • "Барселона" – "Виктория" Пльзень, 22:00
  • "Брюгге" – "Байер", 22:00
  • "Интер" – "Бавария", 22:00
  • "Наполи" – "Ливерпуль", 22:00
  • "Тоттенхэм" – "Марсель", 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 7 сентября: полное расписание матчей среды

Накануне донецкий "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Марьян Швед (дважды), Михаил Мудрик и Лассина Траоре.

К слову, во вторник "Реал" и "Манчестер Сити" разгромными победами стартовали в своих группах Лиги чемпионов.

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