ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС Росії про переговори в Женеві: до компромісів мають готуватися США

Новость на русском →
Женева, Понеділок 10 січня 2022 15:27
МЗС Росії про переговори в Женеві: до компромісів мають готуватися США Фото: заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Сергей Новиков

Російська сторона виключає можливість компромісів на переговорах з США щодо так званих "гарантій безпеки", які проходять в Женеві. Як заявив глава російської делегації Сергій Рябков, до них мають готуватися американські партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"До компромісів повинна готуватися американська сторона. Російська сторона приїхала сюди з чіткою позицією, яка містить ряд елементів, на мій погляд, цілком зрозумілих і сформульованих настільки чітко, в тому числі на вищому рівні, що відхилень від цих наших підходів просто не може бути", - заявив Рябков.

Нагадаємо, сьогодні вранці на території постійного представництва США при женевському відділенні ООН розпочався основний раунд переговорів. Однією з вимог Москви є відмова від подальшого розширення НАТО, в тому числі за рахунок України.

Напередодні відбулася робоча вечеря з главою американської делегації Венді Шерман. За її підсумками Рябков заявив, що розмова була складною, але діловою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Женева
NEWS
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року