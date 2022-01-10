Обговорення "гарантій безпеки" мають розпочатися з відведення військ Росії, - Стефанішина

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Росія намагається перевести розмову в інше русло, погрожуючи новою війною. Вона вважає, що обговорення "гарантій безпеки" мають розпочатися з виведення військ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на її брифінг разом з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

За її словами, вимога Росії до союзників не є переговорною позицією. Стефанішина заявила, що агресор не тієї позиції, щоб ставити умови, доки російські танки не покинуть український кордон.

"Росія намагається нав'язати свій порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл переговорів. Обговорення "гарантій безпеки" мають починатися з відведення військ від кордонів України", - заявила вона.