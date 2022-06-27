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Ми продовжуємо шлях до НАТО, але потрібні й інші союзи, - Завітневич

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 11:26
Ми продовжуємо шлях до НАТО, але потрібні й інші союзи, - Завітневич Фото: голова Комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Наталія Юрченко

Членство в НАТО залишається для України одним з головних завдань. Але в майбутньому країні потрібні й інші військово-політичні союзи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

За його словами, навіть в умовах війни Україна не відмовлялася від можливості вступу до НАТО. Це залишається стратегічною метою.

"Ми просто розуміємо, що це не такий швидкий шлях, а зараз у нас війна. Звичайно, це 100%, ми не зупиняємося на цьому шляху, ми хочемо бути повноцінним членом НАТО. Але зараз ситуація така, що нам, можливо, потрібні додаткові союзи безпеки з тією чи іншою країною", - заявив Завітневич.

Нардеп зазначив, що раніше Великобританія, Польща і країни Балтії дали сигнал, що готові створити нове об'єднання з Україною. Однак робота в даному напрямку ще не почалася.

"Зараз не почали навіть працювати робочі групи, але ми вже розуміємо, що всі хочуть співпрацювати. Тому що зараз не можна бути одинаком, тим більше перед потужним ворогом. Всі вже зрозуміли, що не може Україна бути одна. Потрібні один, два, а, може, три якихось Альянсу, які допомагають Україні і з військової точки зору, і з економічної",- пояснив Завітневич.

Нагадаємо, раніше Олександр Завітневич розповів, як виглядає реалістичний сценарій завершення війни для України.

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