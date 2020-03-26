Продовження карантину і затримання колишнього міністра: новини за 25 березня

Кабмін розширив режим НС і продовжив карантин в Україні, кількість хворих COVID-19 в країні зросла до 145 осіб, колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара затриманий за підозрою у вбивстві. Детальніше про те, що сталося в середу, 25 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу

Кабінет міністрів України продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 25 березня. Карантин продовжено ще на 30 днів - до 24 квітня.

При цьому передбачено, що карантин можуть як продовжити, так і припинити раніше строку.

Режим надзвичайної ситуації розширено на всю Україну до 24 квітня

Кабінет міністрів через ситуацію з коронавірусом в Україні розширив режим надзвичайної ситуації на всю країну. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Згідно з рішенням уряду, режим надзвичайної ситуації вводиться на 30 днів - до 24 квітня. Крім того, на 30 днів по всій країні продовжується карантин.

Число хворих коронавірусом в Україні зросло до 145

В Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла до 145 людей станом на вечір четверга 25 березня. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зокрема, станом на 22:00 лабораторно підтверджені всі 145 випадків зараження COVID-19. За добу виявлено 32 нові випадки.

Ємець: кількість жертв коронавірусу може бути катастрофічною

Кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець у своєму відеозверненні в Telegram-каналі МОЗ.

За словами очільника МОЗ, українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак наразі його поширення ще можна локалізувати.

Кожара затриманий за підозрою у вбивстві

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара затриманий за підозрою у вбивстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови МВС Антона Геращенка.

За його словами, Кожару затримано співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві.

Затримання Кожари пов'язано з тим, що в ніч на 22 лютого в його будинку було виявлено колишнього гендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького з вогнепальним пораненням з нагородного пістолета екс-міністра. Кожара і його дружина стверджують, що Старицький покінчив життя самогубством.

Рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО ще не прийнято, - Резніков

Рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

"ТКГ відбувається в форматі відеоконференції, тому ніяких рішень про створення підписано бути не може фізично. Більш того, безпосередньо рішення про створення може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони, на сьогоднішній день, тривають", - сказав він.

У принца Чарльза виявили коронавірус

У британського принца Чарльза виявили коронавірус, його тест показав позитивний результат. Про це повідомляє The Telegraph.

Повідомляється, що позитивний тест принца Чарльза підтвердив представник Clarence House - вестмінстерської резиденції членів британської королівської сім'ї.

"Принц Уельський показав позитивний результат на коронавірус ... У нього виявлялися легкі симптоми, але в іншому він залишається в доброму здоров'ї і протягом останніх декількох днів працював, як зазвичай, вдома", - повідомив він.

Новий хантавірус в Китаї: зафіксована перша смерть

У Китаї померла перша людина, інфікована новим хантавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на China Global Times.

Смертельний випадок був виявлений у чоловіка з китайської провінції Юньнань, який помер, коли повертався на роботу в автобусі.

Китайська влада також перевірила 32 інших пасажири, які їхали на тому ж автобусі, що і померлий, щоб перевірити, чи не були вони заражені. Додамо, людина може заражатися хантавірусом від різних гризунів.

В Україні різко подешевшала оренда квартир: за скільки можна зняти житло в Києві

У зв'язку з пандемією СOVID-19 і карантином в Україні різко впала вартість оренди нерухомості.

Попит на квартири знизився на 70-80%, тому орендодавцям довелося знижувати ціни на 30-40%. Приміром, зараз у Києві двокімнатну квартиру не далеко від метро можна зняти на місяць за 6 тисяч гривень.