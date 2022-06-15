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"Продексім" отримав місце у футзальній Лізі чемпіонів без чемпіонського титулу

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Україна, Середа 15 червня 2022 20:38
"Продексім" отримав місце у футзальній Лізі чемпіонів без чемпіонського титулу Фото: "Продексім" гратиме у футзальній Лізі чемпіонів (mfc-prodexim.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Асоціація футзалу України віддала путівку до Ліги чемпіонів херсонському "Продексіму" після дострокового завершення чемпіонату в Екстра-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис асоціації у Facebook.

Виконком АФУ змирився з неможливістю завершити сезон 2021/22. Через повномасштабну агресію РФ проти України всі футзальні змагання достроково завершені. Переможців і призерів турнірів не визначали.

Турнірне становище в усіх лігах зафіксували станом на 24 лютого. Таким чином першим в Екстра-лізі фінішував "Продексім". Херсонська команда гратиме в Лізі чемпіонів. Щоправда, через норми регламенту в єврокубках вона називатиметься "Херсон".

Окрім того, асоціація розпочала роботу над підготовкою варіантів проведення нового сезону чемпіонату України. Дедлайн запланували на 15 липня.

До слова, київське "Динамо" дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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