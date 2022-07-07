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Футзальна збірна України дізналася опонентів у кваліфікації до ЧС-2024

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Ньйон, Четвер 07 липня 2022 16:33
Футзальна збірна України дізналася опонентів у кваліфікації до ЧС-2024 Фото: Футзальна збірна України на Євро-2022 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Суперники збірної України з футзалу в кваліфікації до чемпіонату світу-2024 визначилися після жеребкування в штаб-квартирі УЄФА в Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

"Синьо-жовті" розпочнуть відбір із основного раунду. Там українці потрапили до групи 11, де три команди – Україна, Нідерланди та Косово – зіграють у два кола.

Матчі заплановані на вересень, жовтень, листопад цьогоріч і кінець лютого-початок березня наступного року. Переможці 12-ти груп автоматично потраплять до елітного раунду кваліфікації. Натомість другі будуть розділені за результатами на чотирьох учасників еліт-раунду та 8 команд у плей-офф.

Матчі на виліт чотири пари збірних зіграють вдома та на виїзді. Переможці плей-офф приєднаються до шістнадцятки збірних еліт-раунду. Їх знову розділять на груп – п'ять квартетів, переможці яких отримають путівки на ЧС-2024. Чотири з п'яти других команд у ще одному плей-офф визначать двох володарів путівок на Мундіаль.

ФІФА ще не визначила господаря чемпіонату світу. Збірна України грала на п'яти планетарних форумах. Найкращий результат – 4-те місце на ЧС-1996.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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