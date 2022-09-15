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"Продексім" пропустить футзальну Лігу чемпіонів: хто замінить чемпіона та календар матчів

Фото: "Ураган" фінішував другим у сезоні 2021/22 (facebook.com/fcuragan)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вимушено замінив херсонський "Продексім" у футзальній Лізі чемпіонів 2022/23. Його місце відійшло івано-франківському "Урагану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Продексім" відмовився від участі в євротурнірі через тимчасову окупацію Херсона військами РФ і складне фінансове становище. Херсонський міський голова, який водночас є президентом клубу, Ігор Колихаєв наразі перебуває в полоні окупантів.

УЄФА замінив "Продексім" на другу команду України за підсумками перерваного війною сезону 2021/22 в Екстра-лізі – "Ураган". Івано-франківці розпочнуть турнір зі шляху А, де отримали місце в групі 4. Суперниками галичан стануть лісабонська "Бенфіка", угорський "Халадаш" і румунський "Юнайтед Галац". До наступного раунду пройдуть три найкращі колективи.

Матчі основного раунду Ліги чемпіонів заплановані на кінець жовтня у Галаці. Найсильніші 16 команд потраплять в еліт-раунд. Там їх розділять на 4 квартети, переможці яких опиняться у півфіналі турніру.

Раніше українська збірна отримала суперників у кваліфікації до футзального ЧС-2024. "Синьо-жовті" розпочнуть відбір із основного раунду в жовтні. Там українці потрапили до групи 11, де три команди – Україна, Нідерланди та Косово – зіграють у два кола.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та АЕКа в групі Ліги Європи.

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