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"Продэксим" пропустит футзальную Лигу чемпионов: кто заменит чемпиона и календарь матчей

Фото: "Ураган" финишировал вторым в сезоне 2021/22 (facebook.com/fcuragan)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынужденно заменил херсонский "Продэксим" в футзальной Лиге чемпионов 2022/23. Его место отошло ивано-франковскому "Урагану".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Продэксим" отказался от участия в евротурнире из-за временной оккупации Херсона войсками РФ и сложного финансового положения. Херсонский городской голова, одновременно являющийся президентом клуба, Игорь Колыхаев сейчас находится в плену оккупантов.

УЕФА заменил "Продэксим" на вторую команду Украины по итогам прерванного войной сезона 2021/22 в Экстра-лиге – "Ураган". Ивано-франковцы начнут турнир по пути А, где получили место в группе 4. Соперниками галичан станут лиссабонская "Бенфика", венгерский "Халадаш" и румынский "Юнайтед Галац". В следующий раунд пройдут три лучших коллектива.

Матчи основного раунда Лиги чемпионов запланированы на конец октября в Галаце. Сильнейшие 16 команд попадут в элит-раунд. Там их разделят на 4 квартета, победители которых окажутся в полуфинале турнира.

Ранее украинская сборная получила соперников в квалификации к футзальному ЧМ-2024. "Сине-желтые" начнут отбор с основного раунда в октябре. Там украинцы попали в группу 11, где три команды – Украина, Нидерланды и Косово – сыграют в два круга.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Динамо" и АЕКа в группе Лиги Европы.

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