"Динамо" – АЕК Ларнака: анонс матчу Ліги Європи
У другому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23 київське "Динамо" прийме АЕК із Ларнаки в польському Кракові.
Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.
"Динамо" – АЕК Ларнака
15 вересня, 22:00, Краків, "Краковія", трансляція на MEGOGO та Volia TV
На польській землі зустрінуться невдахи стартового туру в квартеті B. І "Динамо", і АЕК зазнали поразок із однаковим рахунком (1:2) та в очах експертів підтвердили власний статус аутсайдерів групи з чотирьох команд. Очний поєдинок стане чудовою нагодою присоромити спеціалістів такої спрямованості.
З одного боку, "Динамо" отримало позитивний імпульс. На вихідних "біло-сині" здобули першу перемогу в сезоні УПЛ і перервали серію з п'яти поразок поспіль в усіх турнірах. З іншого, лазарет киян поповнився провідними виконавцями – голкіпером Бущаном і хавбеком Шапаренком. Їхня відсутність може стати ключовим фактором у боротьбі "Динамо" за плей-офф другого за рангом єврокубка.
Поки "Шахтар" влітку збирав українців по всій Європі, вмовив Траоре залишитися і повернув до України Тейлора, "Динамо" надто захопилося одами оглядачів про беззаперечний статус фаворита на новий сезон. Замість підсилення у нових реаліях, "біло-сині" підписали лише лідера "Зорі" (коли цілком оголився лівий фланг атаки) та відвертого ноунейма з Ямайки.
Та навіть зараз ринкова вартість усього АЕКа дорівнює ціні одного Забарного. Проте, ця дрібниця не завадила кіпріотам винести в одні ворота "Дніпро-1" на стадії плей-офф кваліфікації. Тож "Динамо" буде непросто. Тим більше, що у неділю "жовто-зелені" теж перервали серію поразок і налаштовані повністю вийти з піке.
Дискваліфіковані: –
Травмовані: Бущан, Попов, Шапаренко, Шепелєв, Супряга – Гама
Під питанням: Нещерет – Параскевас
Орієнтовні склади на матч "Динамо" – АЕК Ларнака
"Динамо": Бойко – Кендзьора, Забарний, Бурда, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Ванат
АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Гонсалес, Енглезу – Оєр, Густаво – Фараж, Альтман, Дюрчо – Олатунджі
Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0
Футбольний вечір у Кракові навряд задовольнить справжніх гурманів гри. Натомість слід чекати боротьби на кожному клаптику поля та в'язких дуелей у центральному колі. Обмаль моментів упродовж 90 хвилин може призвести до того, що долю протистояння вирішить один забитий м'яч. Шанси оформити його для "динамівців" на папері виглядають трохи кращими.
До слова, донецький "Шахтар" розійшовся миром із "Селтіком" у столиці Польщі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.