Три чверті українців почали економити в очікуванні кризи

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

У більшості українців немає заощаджень на випадок втрати роботи

Станом на кінець березня 77% українців намагатимуться економити та заощаджувати через епідемію коронавірусу та введений карантин. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

За даними опитування, 11% вважають, що варто витрачати більше грошей (наприклад, на запаси або великі покупки), тому що вони можуть знецінитися або неможливо буде купити потрібні товари. Однак 77% респондентів вважають, що слід економити і заощаджувати гроші на випадок економічної кризи. Найчастіше кажуть про необхідність економії молоді люди у віці 18-29 років (86%).

Водночас у більшості працюючих українців, які втратили доходи за березень, вистачить коштів тільки на березень і квітень.

Опитування компанії Info Sapiens проводилося 25-29 березня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 809 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати.

Нагадаємо, за даними опитування Info Sapiens, серед українців, хто працював до карантину, введеного через епідемію коронавірусу, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% - в меншому обсязі, ніж очікувалось до карантину, 10% втратили роботу через карантин.