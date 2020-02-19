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Коломойський перетворюється в проблему для Зеленського, - Financial Times

Новини » Політика     19.02.2020 - 16:08
Коломойський перетворюється в проблему для Зеленського, - Financial Times
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

на думку автора публікації, у цій ситуації Рінат Ахметов посилює свій вплив

Олігарх Ігор Коломойський перетворюється в проблему для президента Володимира Зеленського, що дає можливість Рінату Ахметову посилити свій вплив. Про це йдеться в матеріалі Financial Times "Українські олігархи борються за вплив на президента".

"Відносини Ігоря Коломойського з президентом Зеленським ускладнилися через ситуацію з Приватбанком, який раніше належав олігарху. Олігарх швидше перетворюється в проблему для президента, що дає пану Ахметову більше впливу", - вважає автор матеріалу.

У статті також повідомляється, що президент Зеленський хоче отримати схвалення ради директорів МВФ на отримання нової кредитної програми у розмірі $5,5 млрд для свого уряду. Але угода перебуває під загрозою зриву через Приватбанку: у той час як МВФ хоче, щоб влада поклала відповідальність за діру в балансі у розмірі $5,5 млрд на колишніх власників банку, Коломойський оскаржує націоналізацію в суді й закликає Київ припинити співпрацю з МВФ.

Водночас, на думку автора публікації, Ахметов влади надає підтримку в проведенні реформ і намагається встановити добрі стосунки з новим керівництвом.

"Пан Ахметов підтримує нову адміністрацію і вітає її бажання впевнено рухатися шляхом реформ. А чому, власне, і не підтримувати? Якщо Україні вдасться досягти зростання 7% в рік, а ми є найбільшим інвестором, що це означає для SCM? Нам вигідно те, що вигідно Україні", - наводить слова SCM автор матеріалу.

Як повідомляло РБК-Україна, на полях Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою.

У січні заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що розгляд закону про повернення Приватбанку олігарху Ігорю Коломойському переноситься.

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Новини України Володимир ЗеленськийПриватБанкРінат АхметовІгор КоломойскийМВФ
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