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НБУ може визнати неплатоспроможним проданий з аукціону "Промінвестбанк"

Новини » Економіка     06.03.2020 - 14:29
НБУ може визнати неплатоспроможним проданий з аукціону "Промінвестбанк"
Фото: Промінвестбанк (РБК-Україна)

Новий власник банку не отримав попередньої згоди від НБУ

Продаж ПАТ "Промінвестбанк" з аукціону без погодження з Національним банком зміни власника може призвести до того, що банк буде визнаний неплатоспроможним. Про це йдеться в заяві НБУ.

У НБУ нагадують, що особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банках понад встановлені порогові значення, має отримати попереднє погодження НБУ. Однак НБУ не отримував пакет документів і не погоджував набуття істотної участі у ПАТ "Промінвестбанк" особам іншим, ніж поточний акціонер банку.

Про ризики набуття істотної участі в банку без погодження регулятора НБУ повідомив Міністерство юстиції та організатора торгів із продажу акцій "Промінвестбанку", що відбулись 4 березня.

"Особа, яка набула істотну участь без такого погодження, може бути позбавленою права голосу та оштрафованою, тоді як структура власності самого банку може бути визнаною непрозорою. Непрозора структура власності може стати підставою для віднесення банку до категорії проблемних, а згодом - у разі неусунення порушення - банк може бути визнаний неплатоспроможним", - йдеться в заяві НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк", дочірнього банку російської держкорпорації ВЄБ.РФ у розмірі 99,7726% проданий з аукціону на фондовій біржі ПФТС 4 березня. Ціна продажу пакета склала 268,7 млн грн

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та націоналізовані активи".

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