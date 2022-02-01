Продаж посади голови Миколаївської ОДА: прокуратура направила до суду обвинувачення

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт у справі про продаж посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА). Трьох осіб підозрюють у шахрайстві у складі групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"Миколаївською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно трьох учасників організованої групи за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, схему продажу посади голови Миколаївської ОДА організувала мешканка Києва - колишня співробітниця управління справами Апарату Верховної ради. Її спільниками стали два жителі столиці.

За свої послуги вони зажадали близько 700 тисяч доларів. Їх затримали в серпні минулого року при передачі частини грошей - 200 тисяч доларів.