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Поліція викрила продаж посади голови Миколаївської ОДА за 600 тисяч доларів

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Середа 11 серпня 2021 10:14
Поліція викрила продаж посади голови Миколаївської ОДА за 600 тисяч доларів Фото: в Миколаївській області викрили продаж посади голови ОДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Миколаївській області поліція викрила схему продажу посади голови обласної держадміністрації. За цю "послугу" просили 600 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Слідчі встановили, що організатором злочинної схеми виявилася 64-річна жителька Києва - колишня працівниця управління справами Апарату Верховної ради України.

У спільники жінка залучила 36-річного жителя столиці - голову правління благодійної організації.

Жінка підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА. За це вимагала в останнього 600 тисяч доларів. При цьому наголошувала, що кошти потрібні для високопосадовців, які сприятимуть відповідному призначенню.

Учора, 10 серпня, оперативники та слідчі за силової підтримки обласного Управління "КОРД" затримали організатора та її спільника під час отримання частини обумовленої суми - 200 тисяч доларів.

Наразі двох осіб затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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