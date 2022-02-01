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Продажа должности главы Николаевской ОГА: прокуратура направила в суд обвинение

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Николаев, Вторник 01 февраля 2022 18:09
Продажа должности главы Николаевской ОГА: прокуратура направила в суд обвинение Фото: в суд направили обвинение по делу продажи должности главы Николаевской ОГА (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу о продаже должности главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА). Трех человек подозревают в мошенничестве в составе группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Николаевской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, схему продажи должности главы Николаевской ОГА организовала жительница Киева - бывшая сотрудница управления делами Аппарата Верховной рады. Ее сообщниками стали два жителя столицы.

За свои услуги они потребовали около 700 тысяч долларов. Их задержали в августе прошлого года при передаче части денег - 200 тысяч долларов.

Фото: в суд направили обвинение по делу продажи должности главы Николаевской ОГА (gp.gov.ua)

Напомним, в прошлом году РБК-Украина писало об этом деле, подробнее - в материале по ссылке.

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Николаевская ОГА Прокуратура
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