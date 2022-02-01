Продажа должности главы Николаевской ОГА: прокуратура направила в суд обвинение

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу о продаже должности главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА). Трех человек подозревают в мошенничестве в составе группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"Николаевской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, схему продажи должности главы Николаевской ОГА организовала жительница Киева - бывшая сотрудница управления делами Аппарата Верховной рады. Ее сообщниками стали два жителя столицы.

За свои услуги они потребовали около 700 тысяч долларов. Их задержали в августе прошлого года при передаче части денег - 200 тысяч долларов.