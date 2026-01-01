RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Продажа голосов в Раде: к пяти нардепам применили меры пресечения

Фото: Юрий Кисель, нардеп (facebook.com/urij.kisel.443042)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения в виде залога к пяти народным депутатам, которых подозревают в продаже голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

В САП не раскрывают имена подозреваемых, но, как ранее сообщали источники РБК-Украина, речь о таких нардепах от "Слуги народа":

  • Евгений Пивоваров;
  • Игорь Негулевский;
  • Ольга Савченко;
  • Юрий Кисель;
  • Михаил Лаба.

Суд определил двум подозреваемым по 40 млн гривен и 30 млн гривен залога, другим двум - по 20 млн гривен, пятому депутату - 16,6 млн гривен.

Также суд возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, среди которых ношение электронного браслета.

Взяточничество в Раде

Напомним, 29 декабря НАБУ сообщило о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде.

По данным следствия, группа имела четкую иерархию и распределение ролей. В нее входили действующие народные депутаты, а также сотрудники аппарата парламента, а координацию деятельности осуществлял один из депутатов.

Для организации голосований участники передавали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе в WhatsApp, после чего за успешное голосование отдельным парламентариям систематически выплачивались деньги.

30 декабря одному из подозреваемых нардепов Юрию Киселю избрали меру пресечения в виде залога. Он сам заявил об этом в комментарии корреспонденту РБК-Украина. При этом парламентарий отказался комментировать скандал, который возник вокруг него и еще четырех депутатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
САПКоррупцияВерховная радаСлуга народа