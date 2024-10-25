"Продавал" отсрочку. В Киеве задержали помощника начальника Подольского ТЦК

Как отметили в ТЦК, мужчину задержали вчера, 24 октября, сотрудники Службы безопасности.

"Он за денежное вознаграждение предложил фигуранту уголовного производства избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации", - утверждают в территориальном центре комплектования.

Уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).