"Продавал" отсрочку. В Киеве задержали помощника начальника Подольского ТЦК

Правоохранители задержали в Киеве помощника начальника Подольского районного ТЦК. Вероятно, он требовал взятку у уклониста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП в Facebook.
Как отметили в ТЦК, мужчину задержали вчера, 24 октября, сотрудники Службы безопасности.
"Он за денежное вознаграждение предложил фигуранту уголовного производства избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации", - утверждают в территориальном центре комплектования.
Уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Напомним, на днях в Киеве разоблачили еще одну коррупционную схему, на этот раз в Голосеевском районном ТЦК и СП.
В схему входили сотрудники военкомата, а также глава военно-врачебной комиссии. Они продавали мужчинам "белые билеты", их "стоимость" достигала 15 тысяч долларов.
У фигурантов дела дома нашли более 1 млн долларов наличных средств.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.