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"Продавал" отсрочку. В Киеве задержали помощника начальника Подольского ТЦК

Иллюстративное фото: в Киеве задержали сотрудника военкомата (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители задержали в Киеве помощника начальника Подольского районного ТЦК. Вероятно, он требовал взятку у уклониста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП в Facebook.

Как отметили в ТЦК, мужчину задержали вчера, 24 октября, сотрудники Службы безопасности. 

"Он за денежное вознаграждение предложил фигуранту уголовного производства избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации", - утверждают в территориальном центре комплектования. 

Уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Коррупция в ТЦК

Напомним, на днях в Киеве разоблачили еще одну коррупционную схему, на этот раз в Голосеевском районном ТЦК и СП.

В схему входили сотрудники военкомата, а также глава военно-врачебной комиссии. Они продавали мужчинам "белые билеты", их "стоимость" достигала 15 тысяч долларов.

У фигурантов дела дома нашли более 1 млн долларов наличных средств.

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КиевТЦККоррупцияПризыв в армиюМобилизация в Украине