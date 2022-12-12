ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продавал награбленное оккупантами. СБУ задержала коллаборанта под Николаевом

Новина українською →
Николаев, Понедельник 12 декабря 2022 10:03
Продавал награбленное оккупантами. СБУ задержала коллаборанта под Николаевом Фото: СБУ задержала коллаборанта под Николаевом (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Снигиревке (Николаевская область) коллаборанта, продававшего награбленное оккупантами имущество украинцев. Во время оккупации Снегиревки он помогал агрессору "зарабатывать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Николаевской области", - говорится в сообщении.

В частности, на своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов. Среди них - автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей.

"Большую часть полученных доходов передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу. После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно", - добавляют в СБУ.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку в Снигиревке Николаевской области. Она исполняла обязанности "завхоза" у оккупантов.

Напомним, украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область) 10 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство