Продавал награбленное оккупантами. СБУ задержала коллаборанта под Николаевом
СБУ задержала в Снигиревке (Николаевская область) коллаборанта, продававшего награбленное оккупантами имущество украинцев. Во время оккупации Снегиревки он помогал агрессору "зарабатывать".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Николаевской области", - говорится в сообщении.
В частности, на своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов. Среди них - автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей.
"Большую часть полученных доходов передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу. После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно", - добавляют в СБУ.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров.
В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Ранее Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку в Снигиревке Николаевской области. Она исполняла обязанности "завхоза" у оккупантов.
Напомним, украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область) 10 ноября.
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