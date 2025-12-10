Продавали свет Молдове? ДТЭК объяснил, что на самом деле происходит в энергосистеме Украины

В ДТЭК опровергли слухи о том, что Украина якобы продает электроэнергию за границу, в частности в Молдову. Такую информацию недавно распространяли в соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.
Как отметили в компании, в ночь на субботу Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами - в том числе "Кинжалами", "Искандерами" и "Калибрами". Из-за этого пострадали объекты украинской энергетики.
Украинская и молдавская энергосистемы уже три года работают синхронно с европейской. Поэтому удары по украинской инфраструктуре ощущают и соседние страны.
В результате Молдова была вынуждена срочно обратиться к Румынии за аварийной помощью, чтобы стабилизировать свою энергосистему. Это стандартная практика для стран, работающих в едином энергорыночном цикле.
В ДТЭК подчеркнули: Украина не экспортировала электроэнергию, а Молдове помогала исключительно Румыния. Причина отключений в нашей стране остается неизменной - это российские атаки, которые повреждают генерацию и сети.
Также в компании отметили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение.
"Свет держится", - подчеркнули в компании.
Напомним, что 9 декабря 50% Киева остались без света одновременно. В городе действовали почасовые графики энергоснабжения. А по графикам на 10 декабря в столице предусмотрены обесточивания до 15 часов в сутки.
