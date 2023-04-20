Продавали поддельное топливо. В Киеве задержаны двое мужчин

Двое мужчин из Киева организовали масштабную схему продажи поддельного горючего. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.

"Правоохранители провели 11 обысков на территории Киева и Киевской области, прекратили деятельность подпольной нефтебазы и ряда минизаправочных станций, изъяли более 130 тонн контрафактного бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен", - написал Небытов.

Как установили, бензин и дизель, прибывавший на подпольные базы, злоумышленники разводили химическими жидкостями, увеличивая количество товара, затем сбывали клиентам, которые не подозревали о подделке.