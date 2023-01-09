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Львовский "элита-центр" продавал несуществующие квартиры

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Украина, Понедельник 09 января 2023 15:51
Львовский "элита-центр" продавал несуществующие квартиры Фото: к приобретению квартиры следует относиться достаточно осторожно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Зарембо

Во Львове прокуратура разоблачила организованную группу мошенников, которые подделывали документы и "продавали" несуществующие квартиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемые создали фиктивный обслуживающий кооператив, не имевший никаких разрешительных документов на строительство. После этого они разместили в средствах массовой информации сообщения о начале строительства и продаже квартир", - говорится в информации Львовской областной прокуратуры.

Таким образом, мошенники входили в доверие к желающим приобрести квартиру и обманывали их, незаконно завладевая средствами людей. В настоящее время установлено, что от действий этой группы мошенников пострадали пять человек. Общая сумма ущерба составляет почти 2,5 млн гривен.

О подозрении сообщено пяти участникам организованной группы по фактам мошенничества и подделки документов (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Сегодня РБК-Украина предложила вспомнить громкие аферы, чтобы убедиться в необходимости реформ, благодаря которым местное самоуправление сможет получить инструменты для борьбы со строительным произволом.

Ранее мы писали, что во время войны сотни строительных компаний прекратили достройку объектов из-за нестабильной финансовой ситуации. Но подавляющая часть застройщиков на 2023 год настроена оптимистично.

Добавим, стало известно, сколько стоят загородные дома в Киевской области во время войны.

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