Львовский "элита-центр" продавал несуществующие квартиры
Во Львове прокуратура разоблачила организованную группу мошенников, которые подделывали документы и "продавали" несуществующие квартиры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"По данным следствия, подозреваемые создали фиктивный обслуживающий кооператив, не имевший никаких разрешительных документов на строительство. После этого они разместили в средствах массовой информации сообщения о начале строительства и продаже квартир", - говорится в информации Львовской областной прокуратуры.
Таким образом, мошенники входили в доверие к желающим приобрести квартиру и обманывали их, незаконно завладевая средствами людей. В настоящее время установлено, что от действий этой группы мошенников пострадали пять человек. Общая сумма ущерба составляет почти 2,5 млн гривен.
О подозрении сообщено пяти участникам организованной группы по фактам мошенничества и подделки документов (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины).
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