Продавали фейкові COVID-довідки: поліція викрила турфірму у Рівненській області

У Рівненській області в місті Костопіль поліція викрила власницю туристичної фірми, яка продавала довідки про відсутність коронавірусу COVID-19 для виїзду за кордон. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляється, 31-річна жінка почала торгівлю фальшивими довідками ще в жовтні минулого року. Необхідні бланки вона знайшла в мережі, а для їх заповнення використовувала спеціальне програмне забезпечення. Підроблену довідку у неї можна було придбати за 400-500 гривень.

Напередодні правоохоронці провели обшук в офісі турфірми. Слідчі вилучили банківські карти, оргтехніку, засоби зв'язку, блокноти з чорновими записами та 30 бланків для підробки довідок.

Крім того, було відкрите кримінальне провадження за статтею про підробку документів (ч.3 ст.358 КК України). Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.

Фото: поліція (npu.gov.ua)