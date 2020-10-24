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На кордоні з Румунією затримали 20 осіб з підробленими тестами на COVID-19

Порубне, Субота 24 жовтня 2020 14:52
На кордоні з Румунією затримали 20 осіб з підробленими тестами на COVID-19
Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Максим Зайченко

На кордоні з Румунією прикордонники викрили 20 осіб з фальшивими результатами ПЛР-тестів на коронавірус. Їх передали поліції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"З 22 по 24 жовтня у пункті пропуску "Порубне" під час оформлення осіб на в'їзд в країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом з паспортами пред'явили підроблені довідки результатів ПЛР-тестів", - йдеться в повідомленні.

В результаті всіх пред'явників фальшивих довідок - громадян України, разом з повідомленнями для внесення до ЄРДР за ознаками ст. 358 Кримінального кодексу, передали представникам Національної поліції.

Нагадаємо, раніше Румунія припинила авіасполучення з Україною через те, що країна перебуває в "жовтій" зоні карантину.

Раніше РБК-Україна писало, що з 7 жовтня Румунія посилила правила в'їзду для українців. Тепер при в'їзді з України необхідно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, а також пройти обов'язковий 14-денний карантин.

Крім цього, раніше Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. Серед іншого, "червоними" стали Польща, Грузія і Хорватія.

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