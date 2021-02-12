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В Україну намагалися в'їхати дві іноземки з підробними ПЛР-тестами

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 лютого 2021 16:50
В Україну намагалися в'їхати дві іноземки з підробними ПЛР-тестами Фото: результати ПЛР-тесту (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У пункті пропуску "Порубне" до України намагалися в'їхати дві громадянки Молдови з підробними ПЛР-тестами. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Під час оформлення осіб на в’їзд в Україну прикордонники виявили двох жінок, які на паспортний контроль разом із документами пред’явили два ПЛР-тести з ознаками підробки", - сказано у повідомленні.

Під час перевірки документів інспектор ДПСУ з'ясував, що ПЛР-тести підроблені.

"Свідченням цього була відсутність QR-коду, також бланк медичного закладу був не встановленого зразку. Крім того, прикордонники Чернівецького загону звернулися до адміністрації медичного закладу, де було встановлено, що дані особи не відвідували їхньої лабораторії", - вказано у повідомленні.

Прикордонники проінформували представників Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 Кримінального кодексу "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

Жінки вибули з пункту пропуску у супроводі співробітників Нацполіції.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який продавав підроблені довідки про негативний результат тесту на коронавірус. Їх використовували для виїзду за кордон.

Як писало РБК-Україна, на кордоні з Румунією прикордонники викрили 20 осіб з фальшивими результатами ПЛР-тестів на коронавірус. Їх передали поліції.

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