Продавав зброю часів Другої світової війни: СБУ викрила "чорного" археолога

В Кіровоградській області правоохоронці викрили чоловіка, який розкопував зброю та боєприпаси часів Другої світової війни і продавав їх криміналітету.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
"За основним місцем роботи він - топменеджер однієї із автозаправних станцій. А в позаробочий час - "чорний" археолог на ділянках бойових дій Другої світової війни". - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що житель Олександрії продавав раритетну зброю та боєприпаси криміналітету. Также він намагався продати свою колекцію за кордон.
Правоохоронці провели обшук у помешканні зловмисника, в ході якого виявили:
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що прикордонники виявили поблизу бази відпочинку" Озерна " в смт Кирилівка схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.