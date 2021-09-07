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Продавав зброю часів Другої світової війни: СБУ викрила "чорного" археолога

Автор: Тіберій Юрик

В Кіровоградській області правоохоронці викрили чоловіка, який розкопував зброю та боєприпаси часів Другої світової війни і продавав їх криміналітету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"За основним місцем роботи він - топменеджер однієї із автозаправних станцій. А в позаробочий час - "чорний" археолог на ділянках бойових дій Другої світової війни". - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що житель Олександрії продавав раритетну зброю та боєприпаси криміналітету. Также він намагався продати свою колекцію за кордон.

Правоохоронці провели обшук у помешканні зловмисника, в ході якого виявили:

  • 6 гранат Ф-1;
  • рушницю та обріз рушниці "Мосіна";
  • пістолет "Наган";
  • 90 набоїв калібру 7,62мм;
  • 1 кг пороху.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що прикордонники виявили поблизу бази відпочинку" Озерна " в смт Кирилівка схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.

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