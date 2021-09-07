Продавал оружие времен Второй мировой войны: СБУ разоблачила "черного" археолога

"По основному месту работы он - топменеджер одной из автозаправочных станций. А во внерабочее время - "черный" археолог на участках боевых действий Второй мировой войны". - говорится в сообщении.

Сообщается, что житель Александрии продавал раритетное оружие и боеприпасы криминалитету. Также он пытался продать свою коллекцию за границу.

Правоохранители провели обыск в квартире злоумышленника, в ходе которого изъяли:

6 гранат Ф-1;

ружье и обрез ружья "Мосина";

пистолет "Наган";

90 патронов калибра 7,62 мм;

1 кг пороха.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.