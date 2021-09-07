Продавал оружие времен Второй мировой войны: СБУ разоблачила "черного" археолога

В Кировоградской области правоохранители разоблачили мужчину, который раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и продавал их криминалитету.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По основному месту работы он - топменеджер одной из автозаправочных станций. А во внерабочее время - "черный" археолог на участках боевых действий Второй мировой войны". - говорится в сообщении.
Сообщается, что житель Александрии продавал раритетное оружие и боеприпасы криминалитету. Также он пытался продать свою коллекцию за границу.
Правоохранители провели обыск в квартире злоумышленника, в ходе которого изъяли:
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что пограничники обнаружили вблизи базы отдыха" Озерная " в пгт Кирилловка тайник, в которой находились боеприпасы и взрывоопасные вещества.