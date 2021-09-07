UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Продавал оружие времен Второй мировой войны: СБУ разоблачила "черного" археолога

Автор: Тиберий Юрик

В Кировоградской области правоохранители разоблачили мужчину, который раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и продавал их криминалитету.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По основному месту работы он - топменеджер одной из автозаправочных станций. А во внерабочее время - "черный" археолог на участках боевых действий Второй мировой войны". - говорится в сообщении.

Сообщается, что житель Александрии продавал раритетное оружие и боеприпасы криминалитету. Также он пытался продать свою коллекцию за границу.

Правоохранители провели обыск в квартире злоумышленника, в ходе которого изъяли:

  • 6 гранат Ф-1;
  • ружье и обрез ружья "Мосина";
  • пистолет "Наган";
  • 90 патронов калибра 7,62 мм;
  • 1 кг пороха.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что пограничники обнаружили вблизи базы отдыха" Озерная " в пгт Кирилловка тайник, в которой находились боеприпасы и взрывоопасные вещества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкая область