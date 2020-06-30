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У Києві колишнього банкіра затримали на хабарі за посаду в Нацбанку

Новини » Надзвичайні події     30.06.2020 - 15:28
У Києві колишнього банкіра затримали на хабарі за посаду в Нацбанку
Фото: хабар (РБК-Україна)

За призначення в Нацбанк колишній банкір вимагав 25 тисяч доларів

Служба безпеки України затримала колишнього заступника глави правління одного з комерційних банків на хабарі. Він "продавав" посаду начальника одного з управління Національного банку за 25 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Як зазначили правоохоронці, екс-банкір робив вигляд, що працює в інтересах одного із заступників голови Нацбанку. За його словами, частина хабара повинна була розподілитися між учасниками конкурсної комісії для призначення кандидата на посаду.

"Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів", - розповіли в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії щодо викриття схеми, встановлення всіх причетних і обставин злочину.

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ затримала на хабарі в 1,8 мільйона гривень голову Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня.

Також повідомлялося, що у середині червня головам НАБУ і САП пропонували рекордний хабар у 6 мільйонів доларів.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниНаціональний банк Українивзятка
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