"Животные мне как дети". Где сейчас Анастасия Тихая, спасшая собак из Ирпеня в начале войны

В первые дни войны почти весь мир облетело фото 20-летней волонтерки Анастасии Тихой, которая вместе с мужем из почти оккупированного Ирпеня вывезли 15 собак, в том числе с инвалидностью, 5 кошек, хамелеона, черепаху, хомяка и паука.

Как Анастасия спасла собак из Ирпеня

Анастасия с мужем Артуром Ли еще до войны занимались передержкой больных и психически нестабильных животных, поэтому, когда началось полномасштабное вторжение, они не смогли остаться в стороне. Поскольку девушка училась на ветеринара, то знала, как квалифицированно помочь "хвостикам".

9 марта 2022 года пара спасла животных в Ирпене, который к тому времени уже был почти оккупирован. Девушка признавалась потом, во время эвакуации не было времени думать о страхе или опасности.

Супруги смогли вывезти полтора десятка собак и несколько других животных. Сначала они ловили "хвостиков", а потом им нужно было их перевести через разрушенный мост. Некоторые животные от страха вырывались и убегали. Во время эвакуации пара потеряла своего пса Зевса, но через четыре дня вернулись пешком в Ирпень и нашли его.

"Животные мне как дети. Детей же не бросают", – рассказывала потом волонтер.

Во время эвакуации паре помогали незнакомые люди и местная тероборона. Некоторые выводили собак через разрушенный мост, некоторые в тележке из супермаркета вывозили кошек. Также останавливались люди на машинах и предлагали подвезти.

Момент спасения животных зафиксировал известный фотограф американский Christopher Occhicone. Этот кадр мгновенно облетел мировые СМИ и художники начали создавать на него свои интерпретации. Через полтора года по этому сюжету даже нарисовали мурал на одном из столичных домов.

"Эта фотография помогла животным, их начали разбирать. Все они теперь живут за границей. Собаки жили все это время в Украине и никому не были нужны. Благодаря фото их заметили, и они поехали в семьи", – делилась потом Настя.

Рисунки по мотивам знаменитого фото (скриншот)

Чем сейчас занимается волонтер

После спасения животных в Ирпене Настя создала в Киевской области приют "Дім особливих хвостиків". Ее подопечными стали собаки и кошки с особо трагическими судьбами – после тяжелых травм или с врожденной инвалидностью.

Когда сотни животных оказались в опасности в затопленном Херсоне после подрыва Каховского водохранилища, девушка с единомышленниками поехали туда, чтобы спасти их. Также Анастасия в своем приюте приютила собак и кошек с прифронтовых территорий. Сейчас там нового дома ждут почти двести животных, в том числе из Покровска, Торецка, Константиновки и других горячих точек линии фронта. На нужды приюта Анастасия собирает донаты.

Анастасия со спасенными животными (фото: instagram.com/stasia_tihaia)

Весной приют "Дім особливих хвостиків" оказался под угрозой закрытия, поскольку соседи жаловались на лай собак, а ветеринарные клиники отказывались лечить животных в долг, поскольку донатов на оплату услуг не хватало.

"Мне поступали угрозы по телефону, что собак отравят, убьют и все в таком духе. Я пыталась с этим справиться, но уже к нам и депутаты ездят, говорить о выселении… Есть жалобы от соседей на лай собак, как мы не пытались минимизировать лай, все одно их это не устраивает и я понимаю, что рядом с таким количеством животных трудно жить", – писала Анастасия в апреле.

Однако потом эти вопросы удалось решить – приют до сих пор функционирует и продолжает спасать животных. Почти каждый день Анастасия публикует посты о том, что животные ищут дом, а сами волонтеры нуждаются в финансовой помощи.

Анастасия сейчас держит приют, в котором почти 200 спасенных животных (фото: instagram.com/stasia_tihaia)