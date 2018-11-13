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Продана викликали на допит в САП

Новини » Політика    13.11.2018 - 12:10
Продана викликали на допит в САП
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продан заявив, що перебуває на лікуванні за кордоном і не зможе прийти в САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила повістку з вимогою з'явитися до слідчого колишньому виконуючому обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook екс-керівника ГФС.

Продан зазначив, що на початку листопада запланував поїздку за кордон для медобстеження, а коли виїхав за кордон - дізнався про виклик на допит в САП. Продан також заявив, що повістка прийшла за адресою, де він ніколи не жив.

"Довгий час відкладав це питання, після звільнення з ГФС нарешті з'явився вільний час. 7 листопада, вже перебуваючи в клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з'явитися до слідчого. В САП наполягають, що прислали повістку 2 листопада, але дата її реєстрації - 6 листопада. Більше того, повістка направлена туди, де ніколи не проживала моя сім'я", - написав він.

Продана викликали на допит в САП

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за словами генпрокурора Юрія Луценка, діяльність колишнього фіскала підлягає перевірці. Зокрема, Продана підозрюють в організації схем при експорті горіхів, а також в незаконному збагачення і покупці нерухомості за кордоном і у Вінниці. У ГПУ планували затримати Продана ще 11 липня, на засіданні Кабміну. Але передумали і вирішили грунтовно попрацювати над доказами.

Відзначимо, Продан пішов з поста в. о. глави ДФС у вересні поточного року. Разом з тим, Продан заявляв, що має намір взяти участь в конкурсі на нового керівника відомства.

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