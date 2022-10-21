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В госизмене подозревают десять экс-полицейских из Харьковской области (фото)

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Украина, Пятница 21 октября 2022 15:34
В госизмене подозревают десять экс-полицейских из Харьковской области (фото) Фото: В госизмене подозревают десять экс-полицейских в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители подозревают десять бывших полицейских в государственной измене, поскольку во время оккупации части Харьковской области они перешли на сторону оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"После оккупации региона войсками Российской Федерации, отдельные правоохранители вступить на службу в вновь незаконные правоохранительные органы оккупантов", - говорится в сообщении.

По информации следователей, они осуществляли дежурство на блок-постах, проводили обыски у своих бывших коллег и их родственников, а также "отжимали" вещи у местных жителей.

Однако, после успешного контрнаступления ВСУ бывшие полицейские сбежали на территорию России и оставили свою форму, символику оккупационных войск РФ, оружие, в том числе незаконно изъятое у местного населения.

Экс-полицейским сообщили о подозрении в государственной измене, за что им грозит пожизненное заключение.

Напомним, что ранее экс-полицейские из Волчанска скрылись, бросив свою российскую форму и оружие.

Также в Волчанске задержали приспешника оккупантов, известного в криминальных кругах.

Ранее украинским правоохранителям удалось задержать оккупанта, который после освобождения части Харьковской области скрывался в лесу под Волчанском.

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