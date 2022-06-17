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Продав "гуманітарку" на понад 1 млн гривень. В Дніпрі викрили шахрая

Фото: у Дніпрі викрили продавця "гуманітарки" (gp.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці у Дніпрі викрили волонтера, який продавав гуманітарну допомогу. Його затримали "на гарячому" під час отримання коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідчих, житель Дніпра отримав вантаж з гуманітарною допомогою з Польщі. У ньому були продукти харчування для постраждалих українців.

Частину "гуманітарки" чоловік вирішив реалізувати. Він знайшов підприємця, який погодився купити 38 тисяч одиниць м'ясної консерви за ціною удвічі нижчою за ринкову. Волонтера затримали під час отримання 1 млн 350 тисяч гривень за продаж гумдопомоги.

Під час обшуків на складах виявили понад 100 тисяч одиниць продукції, грошові кошти, мобільні телефони та автомобіль.

Волонтеру оголосили підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві викрили власника СТО, який намагався продати позашляховики, які були призначені для української армії.

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Дніпромошенническая схемаГуманітарна допомога