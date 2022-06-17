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Продал "гуманитарку" более чем на 1 млн гривен. В Днепре разоблачили мошенника

Фото: в Днепре разоблачили продавца "гуманитарки" (gp.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители в Днепре разоблачили волонтера, который продавал гуманитарную помощь. Его задержали "на горячем" во время получения средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следователей, житель Днепра получил груз с гуманитарной помощью из Польши. В нем были продукты питания для пострадавших украинцев.

Часть "гуманитарки" мужчина решил реализовать. Он нашел предпринимателя, который согласился купить 38 тысяч единиц мясной консервы по цене вдвое ниже рыночной. Волонтера задержали во время получения 1 млн 350 тысяч гривен за продажу гумпомощи.

Во время обысков на складах обнаружили более 100 тысяч единиц продукции, денежные средства, мобильные телефоны и автомобиль.

Волонтеру объявили подозрение по ч. 3 ст. 201-2 УКУ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве разоблачили владельца СТО, который пытался продать внедорожники, которые были предназначены для украинской армии.

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Днепрмошенническая схемаГуманитарная помощь