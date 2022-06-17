Продал "гуманитарку" более чем на 1 млн гривен. В Днепре разоблачили мошенника

По данным следователей, житель Днепра получил груз с гуманитарной помощью из Польши. В нем были продукты питания для пострадавших украинцев.

Часть "гуманитарки" мужчина решил реализовать. Он нашел предпринимателя, который согласился купить 38 тысяч единиц мясной консервы по цене вдвое ниже рыночной. Волонтера задержали во время получения 1 млн 350 тысяч гривен за продажу гумпомощи.

Во время обысков на складах обнаружили более 100 тысяч единиц продукции, денежные средства, мобильные телефоны и автомобиль.

Волонтеру объявили подозрение по ч. 3 ст. 201-2 УКУ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.