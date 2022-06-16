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Торгівля гуманітаркою. У Києві чоловік намагався продати призначені для ЗСУ позашляховики

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Київ, Четвер 16 червня 2022 14:14
Торгівля гуманітаркою. У Києві чоловік намагався продати призначені для ЗСУ позашляховики Фото: у Києві викрили підприємця (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Київського підприємця викрили на продажу позашляховиків, які були ввезені в Україну в якості гуманітарної допомоги. У документах на авто було зазначено, що вони призначені для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської прокуратури.

За даними слідства, власник СТО, маючи в своєму розпорядженні два автомобілі польської реєстрації, які були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.

"2 червня після огляду транспортних засобів покупцем чоловік отримав завдаток у сумі 400 доларів. В подальшому після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів на суму 6 100 доларів чоловік був затриманий в порядку ст. 208 КПК України", - розповіли в прокуратурі.

На даний час вирішується питання з приводу повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у столиці затримали підприємця, який займався продажем гуманітарної допомоги. Чоловік наживався на продажу військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни.

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Київ Гуманітарна допомога Прокуратура
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