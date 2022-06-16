Торгівля гуманітаркою. У Києві чоловік намагався продати призначені для ЗСУ позашляховики
Київського підприємця викрили на продажу позашляховиків, які були ввезені в Україну в якості гуманітарної допомоги. У документах на авто було зазначено, що вони призначені для української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської прокуратури.
За даними слідства, власник СТО, маючи в своєму розпорядженні два автомобілі польської реєстрації, які були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.
"2 червня після огляду транспортних засобів покупцем чоловік отримав завдаток у сумі 400 доларів. В подальшому після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів на суму 6 100 доларів чоловік був затриманий в порядку ст. 208 КПК України", - розповіли в прокуратурі.
На даний час вирішується питання з приводу повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше у столиці затримали підприємця, який займався продажем гуманітарної допомоги. Чоловік наживався на продажу військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.