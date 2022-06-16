Торгівля гуманітаркою. У Києві чоловік намагався продати призначені для ЗСУ позашляховики

Київського підприємця викрили на продажу позашляховиків, які були ввезені в Україну в якості гуманітарної допомоги. У документах на авто було зазначено, що вони призначені для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської прокуратури.

За даними слідства, власник СТО, маючи в своєму розпорядженні два автомобілі польської реєстрації, які були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.

"2 червня після огляду транспортних засобів покупцем чоловік отримав завдаток у сумі 400 доларів . В подальшому після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів на суму 6 100 доларів чоловік був затриманий в порядку ст. 208 КПК України", - розповіли в прокуратурі.