Продадут не только Ocean Plaza: какие государственные гиганты уйдут с молотка в этом году

12:22 27.04.2026 Пн
3 мин
В Фонде госимущества назвали стартовую стоимость каждого объекта
aimg Дмитрий Сидоров
Продадут не только Ocean Plaza: какие государственные гиганты уйдут с молотка в этом году Фото: Столичный торговый центр Ocean Plaza имеет хорошее расположение возле станции метро (Getty Images)

Фонд государственного имущества планирует выставить на аукцион столичный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в третьем квартале этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы фонда Дмитрия Наталухи, которые он сказал во время пресс-конференции о первых 100 днях в должности.

Читайте также: Государственные банки продают ТРЦ Gulliver в Киеве

"Этот актив ориентировочной стоимостью около 100 млн долларов, это стартовая ориентировочная стоимость. Мы надеемся, что он будет выставлен на прозрачный аукцион в третьем квартале 2026 года", - прокомментировал он.

Председатель Фонда госимущества добавил, что торгово-развлекательный центр имеет 156 тысяч квадратных метров общей и 70 тысяч кв. метров арендной площади, около 300 магазинов, 20 тысяч посетителей ежедневно и крупнейший в Восточной Европе океанариум.

Планы большой приватизации на 2026 год

Также Фонд госимущества планирует в этом году выставить на продажу следующие объекты:

  • во втором-третьем квартале предприятие"Сумыхимпром" (стартовая цена 24 млн долларов);
  • в третьем квартале - Демуровский ГОК (38 млн долларов, добывает титановую руду в Днепропетровской области);
  • в третьем-четвертом кварталах -"Одесский припортовый завод" (106 млн долларов, производитель минеральных удобрений из природного газа);
  • в четвертом квартале -"Николаевский глиноземный комбинат" (86 млн долларов, производитель глинозема для дальнейшего получения алюминия) и завод "Индар" (24 млн долларов, производитель инсулина и других лекарственных препаратов).

Дмитрий Наталуха отметил, что фонд уже проводит предварительные переговоры с потенциальными покупателями ТРЦ Ocean Plaza, а с заинтересованными инвесторами в покупке ОПЗ - подписано 4 договора о неразглашении информации (инвесторам предоставлена финансовая и производственная отчетность ОПЗ для ознакомления).

Заместитель председателя фонда Виталий Коваленко, который отвечает за направление большой приватизации сказал, что торговый центр, ОПЗ и Демуровский ГОК - это объекты с высокой степенью готовности для продажи.

Напомним, Ocean Plaza входит в первую десятку крупнейших ТРЦ Украины. В публикации РБК-Украина о"Битва за Ocean Plaza: кому принадлежат крупнейшие ТРЦ и почему бизнес выбирает Запад", отмечается, государство национализировало этот торговый центр в 2023 году.

До национализации компания-оператор торгового центра имел миллиардные долги перед компанией Ethoder Investments Limited, которую связывают с российским олигархом Аркадием Ротенбергом. Затем, Фонд госимущества отсудил этот долг себе. Размер долга перед фондом составлял около 8-9 млрд гривен, на сегодня погашенная часть составляет 2,2 млрд гривен.

Инвестор в недвижимость Андрей Журжий отметил, что этот торговый центр - интересный объект для инвестиций, ведь он имеет хорошее расположение и уровень посещаемости.

Дмитрий Наталуха был назначен председателем Фонда госимущества 14 января этого года.

Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения
