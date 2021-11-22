Проблеми росту. Як Порошенко і його команда готуються до виборів

Рейтинг Петра Порошенка і його команди на початку 2020 року зробив ривок вгору, але з тих пір він рухається тільки за шкалою статистичної похибки. Як "Євросолідарність" готується до виборів і планує нарощувати свою підтримку – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Петро Порошенко і "Європейська солідарність " (ЄС) готуються до наступних парламентських виборів. За всіма опитуваннями, партія п'ятого президента змогла поліпшити свої електоральні позиції, якщо порівнювати з їхніми результатами в 2019 році.

Якщо нову Верховну раду обиратимуть зараз, "Євросолідарність" може посісти друге місце, а отже – збільшити чисельність своєї фракції в парламенті. Але це не є для них самоціллю. До наступних виборів команда Порошенка хоче посунути "Слугу народу" з лідерської позиції.

Цим коло їхніх амбіцій не обмежується. Соратники п'ятого президента переконані, що він не відступився від планів знову стати главою держави. Щоправда, поки ця тема в партійному офісі на Лаврській предметно не обговорюється.

Щоби втілити задумане, ЄС доведеться якимось чином усунути головну перешкоду – стелю їхнього рейтингу, який проломити поки не вдається. З 2020 року підтримка Порошенка і його політсили застигла на рівні 15% і коливається мінімально. Команда екс-президента вже прощупує ідеї, як вирішити цю проблему.

Ставка на місця

Перше завдання, яке зараз поставили на Лаврській в процесі підготовки до наступного виборчого циклу – це ревізія і посилення партійної структури. Цей процес курує голова центрального штабу, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Безпосередньо за партбудівництво в "Євросолідарності" відповідає Олег Синютка.

В одному з матеріалів РБК-Україна вже детально розповідало, хто "вхожий" в ближнє коло Порошенка і за який напрямок відповідає. Відтоді в його команді змін не було.

За даними видання, в партії збираються попрощатися з приблизно 5% своїх депутатів у місцевих радах, застосувавши імперативний мандат. Така опція передбачена новим виборчим законодавством. Місцеві партструктури повинні стати опорою ЄС під час майбутніх кампаній. Тому на Лаврській хочуть очистити партію від випадкових людей, "які вважають, що вони нічого нікому не винні".

"До парламентських виборів ми готуємося постійно. У нас є керівник виборчого штабу Олександр Турчинов. Зараз ми займаємося реорганізацією регіональної структурою. Керівники регіональних організацій – це люди, які очолюватимуть списки під час парламентських виборів, якщо не буде жодних змін законодавства. Тому ми постійно напоготові", – пояснив РБК-Україна глава секретаріату "Євросолідарності", народний депутат Максим Саврасов.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов очолює штаб ЄС (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Справа в тому, що наступні вибори в Раду пройдуть за новою пропорційною системою з відкритими списками. Фінальний результат партії залежатиме не лише від її бренду та загальнонаціонального рейтингу, а й від набору кандидатів у регіональних списках.

Сильні і яскраві локальні лідери будуть користуватися попитом у всіх партій першого "ешелону". Якщо екс-президенту і його команді вдасться заручитися підтримкою впливових за місцевими мірками політиків – це може підвищити їхні позиції під час наступних перегонів.

Як розповіло виданню одне з джерел у штабі ЄС, Порошенко вже почав вести переговори з окремими кандидатами про те, щоби вони йшли на вибори від його політсили.

Крім того, партія розглядає можливість об'єднання з регіональними проектами проєвропейської спрямованості. Результати виборів восени минулого року показали, що вони зацементували величезну підтримку у себе на місцях, але на парламентський рівень їм буде складно прорватися через п'ятивідсотковий бар'єр.

"Багато регіональних партій, які брали участь в останніх місцевих виборах, будуть шукати собі бренд, під парасолькою якого вони зможуть пройти в Раду. Тому ми не виключаємо, що до нашої команди на виборах приєднаються або лідери цих регіональних партій, або цілі команди. Це здебільшого мерські проекти. Але зараз ніяких конкретних переговорів з ними поки немає", – пояснив один зі співрозмовників РБК-Україна в команді колишнього глави держави.

Що стосується налагодження мостів з екс-соратниками часів президентства Порошенка, то поки ця перспектива виглядає туманною. Єдиний формат об'єднання, який наразі не проти бачити на Лаврській – це з Віталієм Кличком і його партією "УДАР".

Команда Порошенка не проти знову об'єднатися з Кличком (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Однак їхні бажання не сильно збігаються. У недавньому інтерв'ю РБК-Україна мер Києва заявив, що його партія піде на вибори окремо. Зараз між екс-президентом і Кличком склалася непогана комунікація, але до чого вона далі призведе – невідомо, говорить одне з джерел в "Євросолідарності".

"З Гройсманом будь-які союзи зараз не розглядаються взагалі. Він скрізь розповідає, що він врятував країну, хоча Порошенко фактично витягнув його з вінницького базару. Проблема в тому, що за всіма опитуваннями якраз Гройсман відбирає у нас найбільше. З Яценюком збереглися хороші відносини, я би не став навідріз виключати таку можливість, але Аваков – нам це буде в мінус", – пояснив співрозмовник.

Робити ставку суто на союзи і злиття на Лаврській не поспішають. Об'єднання двох політсил не обов'язково призводить до синергії двох рейтингів. Тим більше, що з власним рейтингом у Порошенка і "Євросолідарності" не все гладко.

Заручники рейтингу

Останні опитування, проведені провідними компаніями, показують кілька, на перший погляд, позитивних тенденцій для команди Порошенка. За нього готові віддати свій голос від 13 до 16% українців. У другому турі президентських виборів розстановка сил могла би змінитися в порівнянні з тими результатами, які були в 2019 році. Зараз соціологи фіксують 59% у Володимира Зеленського проти 41% у Петра Порошенка.

Партійний рейтинг "Європейської солідарності" дублює цю картину. За даними тих же досліджень, на виборах в Раду ця політсила може набрати від 14 до 16%. Їй вдалося наростити підтримку з часів останньої парламентської кампанії, коли вона набрала 8,1%. Але говорити про стабільно зростаючу динаміку їхньої підтримки поки не доводиться.

По-перше, скорочення розриву – не в останню чергу заслуга падіння рейтингів провладної команди. По-друге, підтримка Порошенка при моделюванні першого туру виборів не зрушилася з позначки 2019 року.

Тоді він отримав приблизно стільки ж, скільки зараз демонструють опитування – 15,95%. Після виборів екс-президент і його команда працювали над тим, щоби зміцнювати своє ядро, але їм майже не вдалося його розширити.

Порошенко на даний момент досяг стелі свого рейтингу (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

По-третє, "Євросолідарність" по суті наздогнала результат свого лідера і далі поки не рухається. Рейтинг партії тримається в межах 15% протягом останніх майже двох років. Зараз стеля ЄС фактично впирається у відсотки електоральної підтримки Порошенка, зазначив директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

"Раніше у Порошенка були показники вищі, ніж у партії. Але через високий відсоток антирейтингу і недовіру до п'ятого президента немає динаміки в рейтингу "Євросолідарності". З цієї причини їй більше нікуди рости", – сказав експерт.

З жовтневого опитування "Рейтингу" випливає, що приблизно 55% респондентів зовсім не довіряють Порошенку, ще 18% – скоріше не довіряють. Те, що прийнято називати антирейтингом, вимірюється питанням, за якого політика ви б не проголосували ні за яких обставин.

У тому ж дослідженні "Рейтингу" екс-президент лідирує за цим показником – у нього 44%. Слідом за ним йдуть Юрій Бойко з 35% і Юлія Тимошенко з 34%. Однак у самій партії не вважають відсоток антирейтингу Порошенка критично небезпечною перешкодою.

"Перед виборами в 2014 році його антирейтинг був далеко за 50%. Але це не завадило йому стати президентом. Зараз, за різними опитуваннями, його антирейтинг в межах 30-40%. Зараз проблема антирейтингу не стоїть. Порошенко не може всім подобатися. Потрібно від цього відійти: якщо є антирейтинг, то нібито все погано. Є хороша аналогія: в американських фільмах є погані хлопці, які рятують світ", – сказав РБК-Україна депутат Київської облради від ЄС Володимир Горковенко, який входить в медіа-команду центрального офісу партії.

У будь-якому випадку, між 15% і тим же антирейтингом ще є запас росту. Це пласт виборців, які не голосують за Порошенка і його політсилу, при цьому категорично не відкидають таку можливість. Але з ними і над собою потрібно працювати.

Запас росту

Якщо залишатися в тих же інформаційних рамках і концентруватися на колишній риториці – цим виборців інших політсил не заманити, впевнений директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

"У тому форматі, в якому ЄС веде свою діяльність зараз, вона навряд чи зможе ще щось додати до свого рейтингу. Без власних змін їм доводиться тільки сподіватися на серйозні помилки і відтік електорату від інших партій. Втім, без нових ідей шанси на збільшення їхньої підтримки невеликі", – додав соціолог.

Розраховувати на перехід виборців від інших політсил, не змінюючи себе, проблематично. Цю думку підтверджує і експерт Українського інституту майбутнього, екс-голова Комітету виборців України Ігор Попов: якщо "Євросолідарність" не оновлюватиметься, то так і застигне на 15%.

"Вони вже поглинули до половини виборців "Голосу". Щоби зібрати тих, хто вагається або відійшов від "Слуги народу", потрібно міняти щось у своїй програмі, просувати нові ініціативи або показувати оновлення команди", – зазначив політтехнолог.

Команда Порошенка пропонує нові підходи, щоби залучити додатковий електорат (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

"Євросолідарності" слід переглянути своє позиціонування і розширити електоральне поле, вважає Антипович. Не обов'язково для цього відмовлятися від гасла "Армія, мова, віра", але його потрібно доповнити, наприклад, економічними і соціальними меседжами.

"На одній критиці Зеленського і "Армія, мова, віра" збільшити кількість виборців не виходить і, схоже, що не вийде", – уточнив Антипович.

У суспільстві залишається запит на новий тип політики, каже Биченко. Протестне голосування на президентських виборах 2019 року довело, що українці незадоволені відносинами, які роками вибудовувалися між державою і громадянами.

"Якщо "Європейська Солідарність" зможе запропонувати такий новий тип взаємовідносин, тоді вони зможуть активно наростити електоральну базу. Це намагалися зробити Зеленський і "Слуга народу", але у них не особливо вдало виходить. Тому конкурувати з ними в цьому цілком можливо", – припустив директор соціологічної служби Центру Разумкова.

Що ще може позначитися на електоральному успіху екс-президента і його політсили – це порядок денний майбутніх виборів, вважає Попов. Якщо на той час основним нагальним питанням для українців буде, чи вступаємо ми в Євросоюз чи ні, чи воюємо ми з Росією чи не воюємо – це може зіграти на користь Порошенка і його команди.

"Але якщо повістка стосуватиметься питань діджиталізації або інших тем, виграшних для Зеленського, тоді виборці доєднаються до нього", – уточнив екс-голова КВУ.

Співрозмовники в "Євросолідарності" визнають: проблема росту, справді, є. Зараз вони шукають способи, як достукатися до виборців. Для цього проводяться соцопитування і фокус-групи та аналізується відгук різних електоральних груп. Один із варіантів – задіяти своїх місцевих представників, щоби вони більш активно просували партію і її лідера.

"Ми працюємо над тим, щоби нарощувати рейтинг. Порошенко показує, що його діяльність не закінчується виборчою кампанією. Він продовжує допомагати армії, проводить поїздки як по Україні, так і за кордоном, він не згортає волонтерські проекти. Тобто він робить те ж саме, що мав би робити президент", – пояснило одне з джерел.

Команда Порошенка розраховує витіснити "Слугу народу" з лідерських позицій (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

З вересня політсила екс-президента вирішила розбавити свою риторику, крім атак і контратак на правлячу команду, соціальною тематикою. "Європейська солідарність" пропонує за рахунок коштів МВФ виплатити пенсіонерам 13-ту пенсію, погасити борги військовим, збільшити обсяг субсидій і поповнити "ковідний" фонд для підтримки лікарів і хворих. Співрозмовники видання в Кабміні цю ініціативу не схвалюють, вважаючи її технічно нездійсненною.

"Так ми намагаємося розширити нашу риторику і електоральну базу. Намагаємося експериментувати. З одного боку, соціальна тематика – це не зовсім наше. Ми пропонували ідеї, які більше властиві для Юлії Тимошенко. Але з іншого –з огляду на те, що соціально-економічна ситуація зараз болюча для українців, то чому б не говорити про її вирішення", – пояснив співрозмовник у команді ЄС.

Є ще один нюанс, який може погано позначитися на рейтингах Порошенка і його політсили. Якщо у справах проти Віктора Медведчука слідство по ланцюжку прийде до екс-президента, це може завдати удару по його позиціями. До того ж керівництво правоохоронних органів вже натякало, що до вугільних схем, в яких вони підозрюють лідера ОПЗЖ, може бути причетна "верхівка" попередньої влади.

"Ми не виключаємо, що така підозра може з'явитися, якщо знайдеться слідчий, готовий це підписати. Вони намагаються прив'язати Порошенка до Медведчука. У нас є підозри, що вони готують якусь історію проти Порошенка під Новий Рік. Це могло би трохи підбадьорити виборців Зеленського і "Слуги народу", – зазначило одне з джерел на Лаврській.