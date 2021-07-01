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Затримка вильотів авіарейсів з України до Туреччини: названо причину

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Київ, Четвер 01 липня 2021 13:06
Затримка вильотів авіарейсів з України до Туреччини: названо причину Фото: в МАУ пояснили затримку рейсів з Києва до Анталії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Затримка авіарейсів відбувається, як з України в Туреччину, так і з Туреччини в Україну. У компанії "Міжнародні авіалінії України" пояснили причини зсуву графіку вильотів авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.

Причинами в МАУ назвали:

  • різке сезонне збільшення кількості рейсів,
  • відновлення авіасполучення Туреччини із РФ, що спричинило суттєве ускладнення слотрегулювання.

Через це авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.

У МАУ повідомили, що затримки торкнулися чартерних рейсів Київ-Анталія, Харків-Анталія та Львів-Анталія.

Також є оновлена інформація щодо рейсів з Києва в Анталію.

Розпочата посадка на рейси:

  • PS 5335 Київ-Анталія а/к "МАУ",
  • PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ".

Наразі в терміналі аеропорту пасажири рейсу PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" очікують на посадку о 14:00.

Пасажири вечірнього рейсу PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" перебувають в готелі, їх виліт заплановано о 17:30.

Нагадаємо, графік вильотів авіарейсів з Туреччини в Україну зсунувся.

Зокрема, в аеропорті "Бориспіль" затримують виліт рейсів до Туреччини.

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